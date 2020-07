Pulizia della spiaggia di Zapponeta insieme alla Frates

Domenica 12 luglio, i volontari della Fratres di Zapponeta insieme alla Fratres giovani di Zapponeta (rappresentata dalla dottoressa Annarita La Macchia) si sono ritrovati sulla spiaggia libera di Zapponeta per una pulizia straordinaria nell’ambito del progetto #ilmarechevorrei con il patrocinio del comune di Zapponeta.

Nelle scorse settimane i volontari della Fratres hanno monitorato la presenza di rifiuti sulle coste del comune di Zapponeta e hanno deciso di fare qualcosa per salvaguardare il bellissimo mare che per il terzo anno consecutivo ha ottenuto la bandiera blu. Sono stati raccolti più di 20 sacchi di rifiuti su un’area totale di 3.000 mq circa, con una media di 1 sacco ogni 150 metri quadri di spiaggia.

La plastica è di gran lunga il materiale più frequente, pari al 70% del totale dei rifiuti rinvenuti, seguita da gomma (12%), vetro/ceramica (15%), carta/cartone, metallo e tessili (3%). Guardando alle tipologie di oggetti ritrovati sulla spiaggia il podio è occupato da pezzi di polistirolo della grandezza tra 2,5 e 50 cm (rappresentano il 15,4% del totale degli oggetti rinvenuti), pezzi di plastica dello stesso range di dimensioni (14%) e pezzi di gomma (10%). Seguono poi oggetti come cotton fioc, tappi e coperchi, reti o pezzi di rete e altri oggetti di plastica come le stoviglie usa e getta e per finire anche i nuovi rifiuti del covid-19 come mascherine e guanti in lattice.

I cumuli di spazzatura trovati sono frutto dell’incuria e della maleducazione, ma anche della mancata depurazione e cattiva gestione dei rifiuti sulla terraferma che, attraverso corsi d’acqua e scarichi, arrivano in mare e sui litorali. L’iniziativa #ilmarechevorrei sulla spiaggia di Zapponeta è stata organizzata proprio con l’obiettivo di tutelare l’ecosistema marino proteggendolo dai rifiuti spiaggiati, oltre che sensibilizzare i bagnanti a un comportamento consapevole e corretto in spiaggia. “È bello vedere tanti volontari raccogliere rifiuti e vederli soddisfatti di ciò che fanno per il proprio territorio” – dichiara Fabio Cercio presidente della FRATRES di Zapponeta. All’evento ha anche partecipato, con molta grinta ed entusiasmo, il Sindaco di Zapponeta Dottor Vincenzo D’Aloisio, che ha ricevuto una valanga di complimenti da tantissimi turisti che hanno voluto fare delle foto con lui e non sono mancati i complimenti ai ragazzi della Fratres per la lodevole iniziativa.

Tante altre persone inoltre hanno espresso la volontà di partecipare in futuro alle iniziative del gruppo zapponetano.