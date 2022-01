Pulizia dei cani della colonia in Via L. Da Vinci

Questa mattina insieme ad alcuni volontari abbiamo provveduto alla sistemazione ma soprattutto alla pulizia di questi cani presenti in una colonia di quartiere in via L. Da Vinci.

Raccomandiamo a tutti il massimo rispetto e igiene del luogo e degli animali. Grazie a Rosa D’ambrosio, Tiziana Prencipe e tutti coloro che continuano a prendersi cura di questa piccola colonia di cani.



ENPA MANFREDONIA