Pugno duro di Meloni contro i Rave: da tre a sei anni di carcere e multe da mille a 10 mila euro

Il Rave di Modena ha suscitato forti polemiche. Nelle ultime ore il Rave si è concluso in modo molto pacifico. I 3.500 partecipanti all’evento organizzato spontaneamente in un capannone a nord di Modena hanno lasciato lo spazio – pulendo e sgombrando tutto – in modo molto tranquillo. L’edificio, poi, è stato transennato e sono stati apposti i sigilli. Sono state identificate 1.300 persone e controllate oltre 300 vetture.

Proprio in quei momenti, a Roma, il governo presieduto da Giorgia Meloni ha voluto dire la sua – nel primo Consiglio dei ministri – sul Rave terminato a Modena. Accanto al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, Meloni ha annunciato una stretta su questa tipologia di eventi. “Sono contenta del segnale che viene dato: lo Stato c’è e non si fa mettere i piedi in testa”, ha esordito Meloni in conferenza stampa sul tema. “Abbiamo scelto di introdurre un nuovo reato che volevamo fosse un reato contro l’incolumità pubblica e non contro il patrimonio”.

Il Ministro Matteo Piantedosi, molto vicino a Matteo Salvini che in queste ore ha trasmesso in diretta sui suoi canali social il video dello sgombro dell’evento, ha dichiarato. “Abbiamo strutturato questo intervento normativo che prevede la fattispecie specifica delle invasioni di terreni ed edifici finalizzati a raduni di oltre 50 persone da cui possono derivare pericoli per l’incolumità pubblica, l’ordine pubblico o la sanità pubblica”.

“Ci siamo mossi e ci stiamo già lavorando. I requisiti di necessità e di urgenza li ravvisavamo nel fatto che probabilmente l’assenza di una disciplina normativa efficace nel nostro paese ci rendeva particolarmente vulnerabili, come la cronaca degli ultimi anni testimonia. Peraltro, si tratta di eventi particolarmente pericolosi non solo per le stesse persone che li commettono, ma anche sono molto dispendiosi per l’impiego delle forze dell’ordine che ne consegue”.

Il CDM, dunque, ha varato una stretta su questi eventi. Le conseguenze con l’entrata in vigore della legge saranno la conquista degli oggetti utilizzati durante l’occupazione degli spazi, reclusione da tre a sei anni di carcere e multe da mille a 10 mila euro.