Sono 3,1 milioni gli italiani residenti in Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Molise che a partire dal 1 giugno entraranno in zona bianca. Dal 7 giugno anche Liguria, Veneto, Abruzzo e Umbria in bianco.

Il 14 giugno diventeranno bianche Provincia di Trento, Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Piemonte e Puglia.