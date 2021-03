In Puglia si è verificato un importante aumento dei contagi da Covid negli ultimi giorni, ma ad oggi non è possibile dire se questo comporterà un automatico ritorno in zona arancione».

Lo ha dichiarato ai microfoni di Radionorba, l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco.

“Ci sono ben 21 indicatori, non solo l’indice RT, dobbiamo attendere il consolidamento dei dati tra giovedì e venerdì”.