Puglia, una storia d’amore

Emiliano: “Esprime il nostro desiderio di tornare ad accogliere le cose belle della vita”.

Bray: “Sottolinea quanto il patrimonio paesaggistico e storico-artistico della nostra Regione sia vocato naturalmente a emozionare, a offrire sensazioni speciali”.

Bari, 19 giugno 2021. Una metafora dell’amore per raccontare la Puglia. La Puglia, con tutte le sue sfumature, si mostra come una meravigliosa Storia D’Amore: la scopri per la prima volta, la vivi da sempre, te ne innamori tornando. Più che uno spot, quello della regista Francesca Muci è un racconto. Ed è intorno a questo racconto che si sviluppa la campagna di comunicazione di Pugliapromozione per l’estate 2021. Il video, nelle versioni da 90”, 30” e da 15”, andrà in onda a partire dal 20 giugno sui canali tv nazionali, sul web e sui social. Il target di riferimento è il pubblico pugliese e italiano.

“Le note della composizione del maestro Daniele Durante accompagnano il nostro desiderio di tornare ad accogliere le cose belle della vita, con responsabilità, con amore, prendendoci cura delle persone, in sicurezza – dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – Spero che le emozioni che suscita in me questo video possano arrivare a tutti gli italiani e ai pugliesi, affinché possano scegliere la nostra regione come meta dell’estate, per riscoprirla e innamorarsi ancora”.

Il video racconta la storia di un bambino in vacanza in Puglia con la famiglia che, quando scopre che deve tornare a casa, corre in bici dalla sua innamorata che lo aspetta in riva al mare, promettendole che non partirà più. Nel video le immagini che rimandano alla bellezza della Puglia che è nel paesaggio, nel profumo del mare, nella pietra scolpita, nel cibo della tradizione e nella tradizione conservata, sono raccontate con gli occhi pieni di amore del piccolo protagonista che ha trovato il suo primo amore in Puglia.

“La nuova campagna di comunicazione firmata da Pugliapromozione è in grado di mettere perfettamente in luce tutto l’impegno con il quale la Regione Puglia si sta prodigando per assicurare una serena e sicura ripartenza dei settori del turismo e della cultura – commenta Massimo Bray, Assessore alla Cultura e al Turismo – Una campagna di comunicazione che sottolinea quanto il patrimonio paesaggistico e storico-artistico della nostra Regione sia vocato naturalmente a emozionare, a offrire sensazioni speciali. La Puglia, in lizza tra le migliori destinazioni europee per il turismo balneare e culturale, è sempre pronta a stupire con le sue bellezze ed eccellenze da scoprire. Dobbiamo essere consapevoli che ognuno dei territori delle nostre sei Province è capace di fare innamorare di sé sempre più visitatori, coi suoi valori identitari legati a scorci, sapori e suoni che evocano una memoria autentica. Il mio augurio è che la regione ritratta in “Puglia, una storia d’amore”, con i suoi luoghi meravigliosi e nei suoi tempi distesi, possa essere, almeno in parte, una soluzione alle paure e agli affanni dei nostri giorni, e che i suoi valori possano influire positivamente sulle vite di tutti coloro che vorranno venire a trovarci ed essere nostri concittadini. Per qualche tempo, oppure per sempre”.

“Adesso si riparte davvero per re-innamorarsi e far innamorare della Puglia. Con una campagna di comunicazione potente sia sotto il profilo espressivo che sotto il profilo dei mezzi di comunicazione coinvolti – commenta Aldo Patruno, Direttore del Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia – Una campagna tutta pugliese, realizzata da Pugliapromozioneesclusivamente con talenti, autori, professionisti, aziende della nostra regione”.

Per la regista Francesca Muci: “La prima vacanza è come il primo amore. È un sogno bambino che cresce dentro di te. Seguendo il battito del cuore che solo il primo amore può regalarti, e uno sguardo innocente e curioso, abbiamo tessuto un piccolo racconto, percorrendo luoghi che non andranno più via dai tuoi occhi e dal tuo cuore. Tante strade, sguardi, profumi, racconti, sapori, e suoni magici uniti come in una unica grande strada solcata dall’azzurro di cielo e mare, dalla sua terra, fino a giungere in un abbraccio accogliente e pieno di autentica felicità. La Puglia è così. Ti aspetta e ti accoglie durante ogni tuo viaggio, rendendolo sempre speciale”.

Anche la colonna sonora è un atto di amore, perché è stata scelta una composizione del maestro Daniele Durante, il genio della Taranta, grande artista prematuramente scomparso che per sempre resterà un riferimento nel panorama della musica popolare e del rinnovamento della tradizione musicale salentina.

Lo spot verrà veicolato su numerose testate on line e sui canali Rai, Mediaset, Sky e La7 in alcuni programmi di grande ascolto, fra cui i Tg di Mentana su La7, le finali del Campionato Europeo di Calcio su Sky Sport e Domenica In su Rai uno.

La campagna media digitale punta a una landing page sul portale turistico regionale viaggiareinpuglia.it : un racconto immersivonei paesaggi dello spot che invita l’utente a unirsi alla community digitale innamorata della Puglia, iscrivendosi alla newsletter e partecipando al racconto corale dell’amore per la nostra terra. La campagna di email marketing sarà funzionale alla comunicazione diretta degli eventi estivi e delle prossime attività autunnali, con l’obiettivo di allungare la stagione 2021 con suggerimenti e ispirazioni di viaggio pugliaunastoriadamore.it.

Il video è al centro anche di una Campagna facebook e instagram con una call social che si rivolge alla community di weareinpuglia per raccontare le storie d’amore che scaturiscono dalla Puglia con foto, video e descrizioni in prima persona.

L’accordo di Pugliapromozione con RaiCom è un altro pezzo forte del media plan di questa estate 2021. La partnership con RaiComprevede la realizzazione e messa in onda di otto puntate, interamente dedicate alla Puglia per Linea verde life, Linea Verde Tour, Linea Verde Estate e Linea Blu.

Altre iniziative inserite nella strategia di comunicazione sono Puglia Fuori Rotta – Cammini Edition nel quale Lorenzo Scaraggirealizzerà una web serie su parte della Via Francigena e Via Ellenica: 14 puntate che partono dalla preparazione di un cammino fino alle bellezze che un’esperienza di questo tipo può riservare.

La campagna si articola poi con video e scatti fotografici dedicati alla comunicazione anche nelle Grandi stazioni d’Italia e sarà veicolata, a partire dal 1 luglio, anche con Il “Programma MyPuglia welcome destination” su superfici esterne, interne, canali digitali dei taxi pugliesi secondo un piano operativo che coinvolgerà principalmente gli hub aeroportuali e portuali di Bari, Brindisi e Taranto, oltre che le stazioni centrali delle stesse località.

La Puglia si promuoverà anche attraverso i grandi eventi come Medimex, Notte della Taranta, Battiti Live, Il Libro Possibile.