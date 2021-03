Puglia, rifinanziato il Titolo II

FSC 2014-2020 – Patto per la Puglia – Attuazione D.G.R. n. 345 del 08.03.2021 – Rifinanziamento Avvisi Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi e Titolo II Capo 6 Circolante Turismo.

A seguito del perdurare della grave situazione emergenziale e delle numerose richieste avanzate dalle imprese della regione che versano in condizione di grave crisi, si è reso necessario incrementare ulteriormente le risorse finanziarie destinate alla prosecuzione dell’Avviso Titolo II Capo 3 e Capo 6 Circolante al fine di sostenere un numero più ampio di imprese e contrastare gli effetti negativi a livello occupazionale, in linea con gli obiettivi e le scadenze previste dal Quadro temporaneo di aiuti approvato dall’Unione Europea. La Regione Puglia ha chiesto pertanto al Comitato di Indirizzo e Controllo del Patto per la Puglia una nuova rimodulazione dello stesso Patto.

La Giunta regionale ha quindi approvato la proprosta dell’assessore competente di destinare la dotazione finanziaria di € 112.400.000,00 (stanziata con la DGR n. 345 del 08.03.2021), come si specifica di seguito:

– € 111.000.000,00 sul Titolo II Capo 3 Circolante Manifatturiero, Commercio e Servizi (su cui risultano essere pervenute domande per un valore di gran lunga superiore alla dotazione finanziaria disponibile);

– € 1.400.000,00 sul Titolo II Capo 6 Circolante Turismo (su cui non è più necessario operare alcuna riserva per determinati codici ATECO in quanto con la dotazione finanziaria disponibile si riesce a coprire l’intero fabbisogno finanziario delle agevolazioni pervenute).