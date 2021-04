Puglia maglia nera nella lotta al Covid. La classifica impietosa de IlSole24Ore condanna Emiliano e Lopalco

Il risultato delle proiezione elaborate da Lab24 del Sole24Ore è tragicamente impietoso. La media giornaliera di 10.570 vaccini somministrati nell’ultima settimana pone la Puglia all’ultimo posto tra le regioni italiane per velocità di immunizzazione della popolazione, soprattutto se confrontata alle regioni del Nord, ma non solo, infatti anche se raffrontata rispetto alle altre regioni del Sud , con Sicilia, Campania e Calabria in testa, il cui termine di somministrazione è fissato tra marzo e maggio 2022.

La bocciatura senza giustificazioni nei confronti del governatore Michele Emiliano e dell’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco ieri è stata manifestata nel documento sottoscritto pressochè all’unanimità dai sindacati Fp medici, Cgil, Simet, Snami, Smi, e Ugs ed inviato alla Regione Puglia. In questa fase secondo i sindacati “i comitati di distretto e i nuclei operativi aziendali hanno formulato provvedimenti operativi sul progetto campagna vaccinazione anti-Covid difformi, nella maniera più assoluta, rispetto al protocollo di intesa firmato” lo scorso 5 marzo con la Regione Puglia . “L’ultima novità – dicono i sindacti – è l’iniziativa regionale comunicata il due aprile di organizzare, in tutta la regione, dopo solo due giorni cioè il quattro aprile il vaccine day per caregiver e familiari conviventi di soggetti fragili. E organizzare una seduta vaccinale in due giorni denota l’improvvisazione con cui si gestisce la campagna vaccinale“.

I medici pugliesi evidenziano come "non si abbia ancora certezza di come verranno organizzate le vaccinazioni al di fuori degli ambulatori d e se ci saranno i vaccini".