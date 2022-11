Puglia, le tre professioniste di PopGasmo (sessualità libera, sexy shop online): “Nessuno vuole fittarci uno spazio”

PopGasmo è una iniziativa nata nel 2018 da Jole Losole, Serena Iacobellis e Stefania Sgherza, tre professioniste che avevano l’obiettivo di promuovere il sesso libero ed accessibile a tutti.

In cosa consiste PopGasmo?

PopGasmo non è solo un sexy shop online ma un vero e proprio movimento di divulgazione di una sessualità consapevole e inclusiva.

Nel 2020 con la campagna Natalizia “Mettiti a Renna” PopGasmo porta a Milano 30 ragazzi e ragazze vestiti da renne per distribuire davanti al Duomo centinaia di Sex Toys per il lancio del nuovo negozio online. Un’attività di markerting mirata a normalizzare i Toys in un epoca in cui i pregiudizi sul loro utilizzo sono ancora solidi.

Nel 2021 il progetto PopGasmo vince il bando PIN istituito dalla regione Puglia per dare vita nella città di Bari, ad un calendario di eventi e incontri tematici di educazione al piacere e di informazione sessuale in un SUD ancora troppo indietro sotto il punto di vista culturale su questi temi.

Ma in una intervista su La Repubblica, le tre ragazze denunciano di non riuscire a trovare una sede: “Nessuno vuole affittarci uno spazio”.