Maya vive nel cortile della media Massari, nel quartiere Picone di Bari, da più di un anno. Una sorta di rivelazione in uno dei momenti più difficili per il mondo della scuola a causa della pandemia. Il custode ha trovato la gatta bianca e nera all’esterno del plesso e da allora non è più andata via. E ormai per l’istituto è una mascotte.