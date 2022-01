Puglia in zona gialla: girano sui social informazioni errate sulle regole da seguire

Con ordinanza del Ministero della Salute , da lunedì 24 gennaio la Puglia passa in “zona gialla”.

Attenzione. Stanno già circolando informazioni errate sulle regole da seguire in zona gialla, non in linea con le attuali disposizioni nazionali. Per essere aggiornato correttamente, segui sempre i canali istituzionali.

La zona gialla conferma le disposizioni nazionali in vigore sull’accesso ad attività e servizi con Green Pass “base” e “rafforzato”. Consulta la tabella delle attività consentite: http://rpu.gl/LYRAa

In “zona gialla”, inoltre, è obbligatorio indossare la mascherina all’aperto.

Approfondisci le misure attive su tutto il territorio nazionale su: http://rpu.gl/ytrWV