Se a determinare la zona rossa non è l’ Rt ma solo l’incidenza dei casi settimanali oltre 250 per 100mila abitanti, basta una settimana di dati sotto soglia per cambiare colore. La Puglia ci spera. Ma l’obiettivo negli ultimi giorni si è allontanato. Siamo attualmente a 264. Mentre l’Rt viaggia attorno a 1. E preoccupa il 45% di posti letti occupati in terapia intensiva da malati Covid. Lo dice IlSole24Ore.