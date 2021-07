Puglia, i casi aumentano. Lopalco: “Troppi assembramenti”

L’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, ha spiegato quello che sta succedendo in Puglia dopo un aumento dei contagi rispetto alle settimane precedenti, secondo molti a causa dei festeggiamenti per gli Europei: “Per il momento possiamo fare soltanto un’associazione temporale fra quello che è successo la settimana scorsa e quanto stiamo vedendo adesso. A distanza di qualche giorno stiamo osservando un leggero aumento dei casi”.

“Non c’è al momento un’evidenza che colleghi i focolai ai festeggiamenti. Abbiamo pochi dati a disposizione al momento e sarà molto difficile stabilire un nesso. Così come sarà difficile dire che un giovane si è infettato guardando la partita in piazza e non la sera prima con amici. Di certo in quei giorni degli Europei ci sono stati molti assembramenti non solo in piazza, anche in casa”.

“Se nei prossimi giorni riusciremo a osservare questo gradino di contagi in più, potrà stabilirsi una maggiore correlazione tra questi contagi e i festeggiamenti dei giorni scorsi. Al momento c’è solo una correlazione temporale che va verificata con altri dati”.