Puglia: gestione dei casi Covid in ambito scolastico

Per favorire la didattica in presenza, sono state pubblicate le nuove Indicazioni per la gestione dei contatti di casi positivi al Covid in ambito scolastico.

I “contatti scolastici”, ovvero le persone che sono state a contatto con il caso confermato entro 48 ore dall’insorgenza dei sintomi o dal test positivo, effettuano un test antigenico rapido gratuito:

in farmacia

presso un laboratorio di analisi

dal pediatra di libera scelta

Approfondisci sul portale tematico Salute sport e buona vita: http://rpu.gl/svEwh