Puglia, funerali su Zoom per evitare assembramenti

Una famiglia di Taurisano, in Puglia, ha scelto di organizzare un ultimo saluto “virtuale” sull’app Zoom per il loro congiunto deceduto a 89 anni per evitare assembramenti.

Sul manifesto funebre fatto affiggere per le vie del paese, e pubblicato sul sito dell’agenzia di pompe funebri, i familiari dell’anziano scomparso hanno fornito le istruzioni per partecipare al funerale via web con tanto di id e password precisando che non si accettano visite a casa da parte di nessuno, parenti stretti compresi.