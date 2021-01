Puglia, da lunedì dovrebbe essere ‘zona arancione’

La Puglia va verso la zona arancione.

L’RT è ad 1, quindi da lunedì dovrebbe scattare la ‘zona arancio’ con un forte rischio, considerando la crescita del contagio nel tacco d’Italia, di passare alla zona rossa qualora l’indice salga ad 1,25.

“Non abbiamo allo stato attuale numeri da zona rossa” in Puglia, “però i criteri per classificazione sono stati cambiati e quindi sarà molto più facile passare in zona arancione e in zona rossa, ma non è una punizione”.

Lo ha sottolineato l’assessore alla Sanità della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco.