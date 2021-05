Puglia, crollo dell’incidenza Covid. Più vicina la zona bianca

La Puglia ha numeri sempre più vicini alla zona bianca: la regola da rispettare per passare in una fascia senza restrizioni orarie e di alcun tipo, è avere l’incidenza sotto i 50 casi per tre monitoraggi consecutivi: la Puglia è a 56,7.

Un dato confortante dopo un periodo difficile che, se dovesse continuare a scendere, vedrebbe il passaggio della fascia di colore da gialla a bianca fissato per la Puglia a metà giugno.

Per il matematico del Cnr, Giovanni Sebastiani, il passaggio per la Puglia in bianco il prossimo avverrà il prossimo 21 giugno.