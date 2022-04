“Puglia colorata”: i carnevali di Manfredonia e Putignano insieme alla Bit di Milano

Manfredonia protagonista alla BIT – BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO con Regione Puglia e WeAreinPuglia.

Come ho annunciato ieri in anteprima agli operatori del Carnevale, martedì 12 aprile presenteremo a livello internazionale l’edizione n.68 della kermesse. Non sveleremo solo le date e le principali novità di quest’anno, ma anche l’imprinting e la vision dati dall’Amministrazione comunale al nuovo percorso di valorizzazione e promozione economico, turistico e culturale di uno degli appuntamenti di punta della nostra città.

Lo faremo con Putignano, l’altro grande Carnevale di Puglia, con il quale (attraverso il Comune e la Fondazione, che ringrazio per aver accettato con grande entusiasmo l’invito alla nostra proposta progettuale) abbiamo avviato una proficua collaborazione che ci vedrà fianco a fianco anche nei prossimi anni.

Con me alla conferenza stampa, emblematicamente denominata “Puglia Colorata”, saranno presenti Gianfranco Lopane (Assessore regionale al Turismo), Luca Scandale (Direttore Generale di PugliaPromozione), Luciana Laera (sindaco del Comune Di Putignano) e Maurizio Verdolinl (Presidente della Fondazione Carnevale Di Putignano).

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia