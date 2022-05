Puglia, chiama le studentesse orsacchiotte: prof indagato per molestie

Un professore pugliese è indagato per molestie.

L’insegnante, in servizio in un istituto superiore di Lecce, avrebbe, secondo la testimonianza di due sedicenni, chiamato ‘orsacchiotte’ le due, alle quali si rivolgeva anche con termini affettuosi.

Nell’incidente probatorio di ieri, però, una delle due studentesse (l’unica presente) avrebbe detto di non essersi sentita nè umiliata nè molestata dagli atteggiamenti del professore.

Anche secondo la dirigente scolastica non ci sono, ad oggi, ragioni per interrompere il percorso didattico del prof in quella classe.