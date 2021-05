Puglia, anche furto di carrozzine. Emiliano e Piemontese: “Restituitele”

“C’è solo un modo per riparare la gravità del furto delle carrozzine del powerchair football: restituirle subito alle ragazze e ai ragazzi disabili che grazie ad esse praticano attività sportiva portando alti i colori della Nazionale”.



Il presidente e il vicepresidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e Raffaele Piemontese, esprimono sdegno per il furto con cui la notte scorsa, a Trani, è stato sottratto un furgone dell’associazione sportiva “Oltresport” e di Famiglie Sma, che custodiva due costose sedie a rotelle con motore elettrico per il calcio in carrozzina. “Per tutti i pugliesi è stato una grande emozione vedere sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo, Donato Grande palleggiare con Zlatan Ibrahimovic sulla carrozzina elettrica che recava impresso il simbolo della Regione Puglia che ha finanziato quelle attrezzature speciali, con cui Donato, Anita Pallara, Ilaria Mesaroli, Vincenzo Apruzzese e Pasquale Troccoli si preparavano a partire per Jesolo, dove la Federazione Italiana Powerchair Sport ha organizzato un torneo internazionale nel segno della ripresa, dopo i lunghi mesi di lockdown”. I cinque ragazzi dell’associazione “Oltre Sport” di Trani sono, infatti, tra i protagonisti della rappresentativa nazionale del Powerchair Football che, per la prima volta, partecipa a un raduno con la Nazionale Campione del Mondo del Powerchair Hockey, in programma da giovedì 13 a domenica 16 maggio prossimi.



“Chi è si è reso protagonista di un gesto così vile ha ancora la possibilità di rimediare restituendo subito il maltolto, e rimarginando questa ferita materiale e immateriale – dichiarano Emiliano e Piemontese – La Regione Puglia sarà come sempre al fianco delle associazioni per trovare soluzioni concrete che non pregiudichino l’attività sportiva dei nostri giovani. Nessuno può spezzare il legame di solidarietà grazie al quale tanto abbiamo investito affinché lo sport in Puglia sia davvero per tutti”.



“Restituite quelle carrozzine, simbolo della Puglia più bella”, l’invito forte e sentito di Emiliano e Piemontese.