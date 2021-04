“Public Speaking”: i webinar gratuiti di Pop_Officine Popolari per dare forma e sostanza alle parole

Quando le parole non sono solo parole… ”POP_Officine Popolari” si fa in quattro per dare senso e contenuto a quello che si dice, tanto nell’ambito lavorativo quanto nella vita quotidiana di ciascuno, e sforzarsi di dotare l’eloquio di buona forma e giusta sostanza.

Capita più volte di dover parlare in pubblico: dall’interrogazione a scuola alla lettura del menù, quando siamo a cena con amici, passando per la temuta telefonata per chiedere informazioni o effettuare prenotazioni. E spesso la paura ha il sopravvento.

POP_Officine Popolari offre la possibilità di superare ogni timore ed avere tutti gli strumenti per parlare in pubblico al meglio, avviando un webinar psicologico-tecnico di “Public Speaking”.

Il webinar si svolgerà su piattaforma Google Meet; articolato in quattro incontri da 90 minuti ciascuno, ha il seguente calendario:

giovedì 29 aprile, ore 16.00

“Il linguaggio del corpo: comunicazione verbale, paraverbale e non verbale.”

Dott.ssa Silvia Simone

Psicoterapeuta

Venerdì 30 aprile, ore 18.30

“La paura di parlare in pubblico, cause e rimedi: controllo emotivo e dello stress, la respirazione diaframmatica.”

Dott.ssa Maria Grazia Totaro

Psicologa

Mercoledì 5 maggio, ore 18.30

“La voce come strumento: emissione, tono, intenzione espressiva.”

Alessandro Lussiana

Attore e doppiatore

Giovedì 6 maggio, ore 18.30

“Accenni di dizione: la pronuncia corretta.”

Alessandro Lussiana

Attore e doppiatore

Per prendere parte al webinar, completamente gratuito, occorre prenotarsi compilando il modulo d’iscrizione, entro il 28 aprile, al seguente link:

https://forms.gle/GU2sN6b1XM4mE8Kp8

A corso concluso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

Di seguito, i profili dei relatori.

Dott.ssa Maria Grazia TOTARO,

Psicologa – Psicoterapeuta in formazione. Nata a San Giovanni Rotondo il 2/07/1986. Laureata in Psicologia Clinica e della Salute presso l’Università “G.d’Annunzio” Chieti- Pescara. Abilitata alla professione di Psicologa e inscritta presso l’albo degli Psicologi Abruzzo. Dal 2017, membro dell’Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento – AIAMC. Specializzanda in Psicoterapia Cognitivo Comportamentale, collabora da anni con i servizi sanitari del territorio abruzzese: SerD, Consutorio familiare, Centri per la salute. Esperta in disturbi d’ansia, attacchi di panico, disturbi depressivi, tecniche di rilassamento progressivo, training autogeno e mindfulness.

Dott.ssa SILVIA SIMONE

Nata a Manfredonia il 4 settembre 1985, si è laureata con lode in Psicologia Clinica e della Salute presso l’università D’Annunzio. Specializzata con lode in Psicoterapia Psicoanalitica per Infanzia Adolescenza e Famiglia presso scuola di formazione AIPPI Sede di Roma.

Ha collaborato per anni con le neuropsichiatrie di Pescara e di San Giovanni Rotondo occupandosi di diagnosi, terapie e supporto rivolti a bambini, adolescenti e alle loro famiglie.

Oltre a lavorare nel privato, è psicoterapeuta dell’associazione regionale e della Federazione Nazionale Sindrome di Prader Willi.

Si occupa anche dell’organizzazione e della conduzione di gruppi clinici terapeutici e di parent training.

Alessandro LUSSIANA

Classe 1980, Alessandro Lussiana è nato in Perù nel 1980, ma dalla tenera età si sposta in Italia e cresce a Torino, dove si accosta al teatro a 20 anni, frequentando la scuola per principianti della compagnia del Teatro delle 10. Dopo un anno presso la Scuola del Teatro Stabile di Genova, si diploma come attore professionista alla Scuola del Teatro Stabile di Torino, fondata da Luca Ronconi e diretta da Mauro Avogadro. Da allora lavora dividendosi tra teatro, cinema, tv, pubblicità, doppiaggio e speakeraggio.

Nel 2008 frequenta un master per attori diretto da Massimo Castri e organizzato dalla Fondazione Emilia Romagna Teatro. Nel 2012 arriva l’incontro con due registi, Ferdninando Bruni e Elio De Capitani, capostipiti di una compagnia e di un teatro che diventeranno parte fondante della sua vita artistica e privata: la compagnia dell’Elfo per cui interpreta il ruolo di Akthar nel pluripremiato “History Boys” di Alan Bennett. L’anno successivo è a fianco di Giuliana Lojodice in un testo a 2 di Marco Lodoli, VAPORE per la regia di Oliviero Corbetta. E nel 2015 affronta con grande successo un autore acclamato ed eclettico come Dennis Kelly di cui intyerpreta AFTER THE END nel ruolo del protagonista maschile, Mark. Il 2016 Federico Tiezzi lo sceglie per uno dei corsi di alta formazione organizzati dal Teatro Laboratorio Toscana. Il 2017 vede un altro fortunato e proficuo incontro con la regista Teresa Ludovico del Teatro Kismet, con cui allestisce, in anni diversi, 2 spettacoli: ANFITRIONE da Plauto e IL BACIO DELLA VEDOVA di Israel Horovitz. Dal 2018 diventa più assiduo e profondo il legame con la famiglia dell’Elfo Puccini di Milano con le produzioni: AFGHANISTAN – ENDOURING FREEDOM (progetto ripreso dal Tricycle Theatre di Londra), ANGELS IN AMERICA di Tony Kushner, nel ruolo di Belize, e l’imminente MOBY DICK ALLA PROVA di Orson Welles.

Per quanto riguarda il suo percorso nell’audiovisivo, prende parte a serie tv quali LA SQUADRA, CENTOVETRINE, GIUSTIZIA PER TUTTI e a film quali IL GIORNO IN PIU’ e ITALIAN MOVIE o a videoclip come 7 A.M. del rapper Salmo.

Dal 2015 da voce a diversi personaggi dei più svariati prodotti televisivi seriali come ad esempio ALICE IN BORDERLAND, VIS A VIS, NARUTO, NIP/TUCK, RIDE, o in diversi videogiochi come ASSASSIN’S CREED, HALIFAX, WORLD OF WARCRAFT.

Dal 2017 la sua voce ricorre in svariati spot tra cui la fortunatissima campagna FAI DI TESTA TUA di Seat Arona per cui è stato voce ufficiale per ben 2 anni.