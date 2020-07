Send an email

Pubblicato sul Burp l’Avviso pubblico per l’implementazione e aggiornamento dei Piani di Protezione Civile con riferimento al rischio idraulico ed idrogeologico

Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.96 del 02/07/2020 (http://burp.regione.puglia.it/ ) “L’Avviso pubblico per la selezione di proposte volte all’implementazione dei Piani di protezione Civile con riferimento alla previsione, prevenzione e contrasto del rischio idraulico ed idrogeologico”.

La dotazione finanziaria, di € 4.037.000,00 consente di poter erogare il contributo ai Comuni più esposti al rischio idraulico ed idrogeologico, in funzione della graduatoria che tiene conto delle caratteristiche del territorio proponente e della sostenibilità dell’intervento previsto.

L’Avviso prevede un contributo tra 10.000,00 euro e 50.000,00 euro per candidatura, anche in forma associata, tra comuni ricadenti in territori contermini ricompresi all’interno degli stessi confini provinciali ed ambiti territoriali-COM (Centri Operativi Misti di Protezione Civile).

Parte del contributo può essere destinata anche alla eventuale spesa per la dotazione strumentale di supporto e strettamente funzionale al Piano.

Gli aggiornamenti ai Piani ed il relativo contenuto, approvati ai sensi del D.lgs 1/2018 e previo espletamento degli adempimenti di cui alla L.r. 53/2019, dovranno essere inseriti anche nella Piattaforma informatica della Protezione Civile regionale.

I termini di presentazione delle candidature è stato fissato al 24/08/2020.