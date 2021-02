Pubblicato il bando per i ristori agli operatori dei comuni rimasti in zona arancione a dicembre

Pubblicato oggi dopo discussione in IV commissione il bando per i ristori agli operatori della somministrazione dei comuni rimasti a dicembre in zona arancione. Il ristoro minimo sarà di 500 euro.

https://www.flipbookpdf.net/web/site/1ba0916b36d11683a80073806d4814e1354fdecd202102.pdf.html?fbclid=IwAR3pku1aq5xg8KtHuXDDn4emq-2GlaNUbOpgTTDO_bQ_6aFI7UH0gSPHRjo

Lo ha scritto su Facebook il consigliere PD Filippo Caracciolo