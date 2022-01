Pubblicato il Bando per Borse di studio “Aldo Moro” 2022, 13 elaborati da 1.500 euro

Saranno premiati 13 elaborati selezionati dalla Giuria: al primo classificato verrà consegnato un assegno di 1.500,00 euro

L’Associazione Consiglieri Regionali della Puglia, l’Associazione ex Parlamentari della Puglia, la Federazione dei Centri Studi ‘Aldo Moro e Renato Dell’Andro’ di Bari, con il patrocinio ed il sostegno del Consiglio Regionale della Puglia, hanno indetto il 6° Bando per le Borse di Studio ‘Aldo Moro’ – anno 2022, con la finalità di favorire la conoscenza della vita, del pensiero, dell’azione e della tragica morte di Aldo Moro e di incrementare nei giovani la riflessione, la ricerca e lo studio su Aldo Moro.

Possono partecipare al Bando: tutti i cittadini italiani ovvero gli studenti, anche stranieri, che frequentino in Italia Istituti Scolastici o Università, nati entro il 31 dicembre 1992, sia con lavori singoli che con lavori di gruppo.

Gli elaborati devono consistere in testi, tesi di laurea, tesine, filmati, documentari audiovisivi, fotografie e devono riguardare i seguenti temi:

a) Aldo Moro: Professore Universitario;

b) Aldo Moro e la Puglia nei 55 giorni che vanno dal 16 marzo al 9 maggio 1978;

c) Il Lodo Moro;

d) Aldo Moro: dal martirio alla santità;

e) Aldo Moro e La Gazzetta del Mezzogiorno;

f) Gli amici e gli allievi di Aldo Moro;

g) Renato Dell’Andro, allievo prediletto di Aldo Moro;

h) Fotografie di Aldo Moro con didascalie comprendenti luogo e data dell’evento;

i) I lavori della Commissione Moro-2;

j) Il Memoriale Moro di via Montenevoso;

k) La politica economica di Aldo Moro;

l) Aldo Moro e il cinema;

m) Aldo Moro e il teatro;

n) Aldo Moro nell’arte;

o) Aldo Moro: Ministro di Grazia e Giustizia;

p) Aldo Moro: Ministro della Pubblica Istruzione;

q) Aldo Moro: Ministro degli Esteri;

r) Aldo Moro: Presidente del Consiglio dei Ministri;

s) Aldo Moro: Segretario Nazionale DC;

t) Aldo Moro e l’istituzione delle Regioni;

u) Aldo Moro alla Costituente;

v) Aldo Moro e la Conferenza di Helsinki.

Saranno premiati 13 elaborati selezionati dalla Giuria: al primo classificato verrà consegnato un assegno di 1.500,00 euro; al secondo classificato un assegno di 1.000,00 euro; al terzo classificato un assegno di 750,00 euro e ai successivi 10 classificati ex aequo un assegno di 500,00 euro ciascuno.

La Commissione di valutazione degli elaborati è composta da Loredana Capone – Presidente del Consiglio Regionale della Puglia; Stefano Bronzini – Rettore dell’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ di Bari; Luigi Ferlicchia – Presidente Associazione Consiglieri Regionali della Puglia; Gero Grassi – Promotore Commissione sul rapimento e la morte di Aldo Moro e Presidente Associazione ex Parlamentari Puglia.

La scadenza per la consegna dei lavori è fissata al 30° giugno 2022.

bando in allegato.

Per informazioni:

Infopoint del Consiglio Regionale di Puglia

Tel.: 080.540.27.72 e-mail: infopoint@consiglio.puglia.it

sito web: www.consiglio.puglia.it; http://biblioteca.consiglio.puglia.it

Facebook: Consiglio Regionale Puglia; Biblioteca Consiglio Reg Puglia

Twitter: @TecaMediterrane – YouTube: Teca del Mediterraneo

Instangram: consiglio.regionale.puglia