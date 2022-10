Pubblica gratuitamente la tua promo per visitare la Capitanata ed il Gargano sul sito Lumiwings

MESSAGGIO PER: AGENZIE, TOUR OPERATOR, OPERATORE TURISTICO

Per agevolare gli operatori, la Lumiwings ha preparato un format definendo una COVER GRAFICA che introduce all’offerta o alle offerte. https://www.lumiwings.com/it/offers

Ogni operatore quindi avrà la possibilità di avere un box “ promo” che rimanderà al vs sito, all’offerta o alla pagina web di tutte le offerte e scaricabile qui con un layout predefinito:

Ovviamente servirà anche un link che farà atterrare gli utenti sulle promozioni.

Risulta indispensabile, per gli operatori che vogliono aderire, un confronto con la Direzione Commerciale - sales@lumiwings.com per definire le tariffe associate ai pacchetti che gli operatori offriranno.

Al momento il servizio di pubblicazione sul sito L9 è gratuito.

Allegata l’informativa per offerte a Lumiwings