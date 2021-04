PSR, pubblicato bando giovani

Entra nel vivo una delle Misure più attese del PSR Puglia dedicata agli under 40, il Pacchetto giovani.

È stato, difatti, approvato oggi il primo provvedimento di concessione degli aiuti per 11 beneficiari che si sono candidati all’avviso.

“Al via le prime risorse in favore dei giovani pugliesi per dar forma al proprio progetto d’impresa: è stato concesso, difatti, con questo primo intervento, circa 1 milione di euro, di cui 500 mila come premio di primo insediamento”.

Lo rende noto l’assessore all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, commentando la determina dell’Autorità di gestione del PSR Puglia riguardante le concessioni previste dal bando della Sottomisura 6.1 che, nella formula cosiddetta ‘a Pacchetto’, comprende l’aiuto al primo insediamento, il sostegno per interventi strutturali, per la nuova adesione a regimi di qualità e per la diversificazione delle imprese (Sottomisure 4.1B, 6.4 e 3.1 del PSR).

“Il provvedimento, cui ne seguiranno naturalmente altri, è il risultato di una puntuale istruttoria tecnico amministrativa dei Piani aziendali. È un segnale importante che siamo certi infonderà fiducia in quei giovani che da anni attendono una risposta. Oggi, più che mai, dopo un periodo di grave congiuntura economica che ha travolto tutti i settori produttivi, è importante sostenere il comparto agricolo nella rinascita e ripartenza, aiutando le imprese, soprattutto quelle dei più giovani, a investire in innovazione e sostenibilità: è questa la sfida più grande e, di sicuro, quella decisiva che dobbiamo cogliere per il futuro della nostra Regione”.