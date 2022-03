Psicosi sulle chat whatsapp, l’avviso del Centro Commerciale Gargano: “Continueremo ad essere regolarmente aperti e con gli scaffali pieni”

Avviso importante!!!!!

Ci state chiamando per chiederci se è vero che saremo chiusi per un po’ perché abbiamo problemi di approvvigionamenti, ci dispiace deludere chi mette in giro queste voci infondate ma continueremo ad essere regolarmente aperti anche se con qualche piccola difficoltà inevitabile.

Abbiamo scorte a sufficienza per poter avere gli scaffali più pieni possibile per un tempo superiore a qualsiasi negozio in zona.

Vi aspettiamo, come sempre e da più di 16 anni, per accogliervi con la nostra qualità e la nostra convenienza.

Lo scrive su Facebook il Centro Commerciale del Gargano