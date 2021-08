Paris Saint-Germain sempre più cannibale del mercato: dopo Gigio Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi e Georginio Wijnaldum, il club transalpino mette le mani su Lionel Messi, fresco di uscita dal Barcellona. L’argentino, secondo quanto riferito da Sky Sport, sta trattando per un biennale con opzione per il terzo anno per la somma di 35 milioni di euro a stagione.