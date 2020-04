Provvedimento perquisizioni strumentazioni, precisazione Emiliano

“La requisizione non è avvenuta perché di fronte alle legittime esigenze della Puglia la ditta Menarini e la ditta Masmec si sono subito adoperate per trovare l’adeguata soluzione, che è in via di individuazione. E dunque l’esecuzione del provvedimento non è ancora avvenuta perché si sta trovando un accordo. Per tale ragione non era stata data ancora notizia del provvedimento”.

Lo dichiara il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano con riferimento agli articoli di stampa che riferiscono del provvedimento di requisizione di strumentazioni.