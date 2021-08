Da libero pensatore e cittadino, mi assumo la responsabilità di scrivere che le scelte di questi commissari condivise dalla curia, sono quanto di peggio abbia mai visto nella mia giovane vita di Manfredoniano.

Mandare indietro disabili in carrozzella, anziani, fedeli che da sempre negli ultimi 30 anni ho incontrato alla processione, vedersi negato il diritto al culto è lesivo di ogni libertà umana.

In quella Piazza ci stavano almeno altre 1000 sedie senza intaccare gli spazi di sicurezza. Abbiamo uno stadio. Abbiamo, da credente, la Mamma SS di Siponto, abbiamo lo spazio mercatale.

Se posso professare il mio credo in ogni dove, perché per forza d’innanzi alla cattedrale. Basta sfarzi, non creiamo disinteresse, facendo classi sociali. Chi si è chi no. Dico solo che provo vergogna per chi ha deciso ciò.

Amen. Che la Madonna di Siponto vi assista, sempre.

FLB su Facebook