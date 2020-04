Provincia di Foggia tra le prime del CentroSud per alto tasso contagiati, “Ad oggi nessuno ha chiarito”

“La provincia di Foggia è tra le prime provincie del Centro-Sud con il più alto tasso di contagiati da coronavirus in base al numero dei residenti.

L’elaborazione Unsic su dati Istat e Protezione civile è del 10 aprile 2020, sicuramente in una possizione peggiore si collocherebbe la nostra provincia, considerando i dati degli ultimi dieci giorni.

Ad oggi, nessuna autorità sanitaria, nessuna istituzione pubblica, ha chiarito cosa stia succedendo in Capitanata, ed in particolare, quali iniziative sono in campo per contenere la diffusione del contagio.”

Lo ha scritto l’ex sindaco di Manfredonia Angelo Riccardi su Facebook