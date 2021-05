Protesta a Foggia degli operatori dello spettacolo: “Da 15 mesi il nostro settore è fermo! Chiediamo tavolo tecnico permanente”

il mondo dello spettacolo e della cultura va in scena anche a Foggia questa mattina pubblica manifestazione nei pressi del comune sensibilizzare le istituzioni locali ad agire prima che sia troppo tardi.

“Non protestiamo per pretendere di tornare a lavorare, ma per sottolineare come in tutto il mondo da 15 mesi il settore della cultura è stato inibito al lavoro per forza maggiore, il problema è che a Maggio 2020 abbiamo inviato istanze a comune di Foggia e regione Puglia che dava linee guide per ricominciare ed evitare quello che stiamo vivendo La maggior parte degli operatori non sa se tornerà purtroppo a praticare questo lavoro. Chiediamo al comune di fare un censimento delle attività culturali convocarle ad un tavolo permanente, e chiediamo degli aiuti diretti o indiretti per tutti quelli che hanno un danno economico da 15 mesi.”