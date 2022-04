Proseguono le morti misteriose di gatti nei Comparti di Manfredonia

Volevo attenzionare gli abitanti dei comparti ed in particolare della Ca1, che sono amanti degli animali, state attenti ai vostri micetti. Ieri mattina mi è venuto a mancare il mio gattino, si chiamava Tiger.

Con molta probabilità è morto per avvelenamento, ora non so dire se è stata una cosa voluta da qualche imbecille ed assassino che magari ha sparso del cibo avvelenato oppure se la causa della morte può essere stata causata da pesticidi. Comunque sta di fatto che il mio Tiger è volato via.

Molti lo conoscevano perchè ci accompagnava spesso nelle passeggiate quotidiane che facevamo con i nostri due cagnolini e la cosa faceva sorridere chiunque lo vedeva.

Messaggio scritto da Nicola nel gruppo dei CompartiCa