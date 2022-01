Proseguono i lavori di pulizia, bonifica e sfalcio del verde in città

RipuliAMO e risistemiAMO la città

Proseguiti stamane i lavori della squadra comunale di manutenzione del verde pubblico in zona Via Orto Sdanga con allargamento a Via Scaloria, Piazza del Donatore, Cimitero e Parco giochi di Via San Francesco.

Le operazioni, come comunicano Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia e l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta, hanno riguardato la pulizia, la bonifica, lo sfalcio del verde ed il ripristino del decoro urbano degli spazi pubblici che presentavano da tempo un pericoloso stato di degradi

Avere una città pulita è un diritto di tutti, tenerla pulita un dovere di ciascun cittadino.