Prosegue l’azione solidale di “Manfredonia in Rete”

Sono i gesti più semplici quelli che scaldano il cuore, soprattutto di coloro i quali sono più fragili ed in difficoltà. E cosa c’é di meglio del ricevere a sorpresa una pizza a cena per vivere una serata speciale ed emozionante? Se per molti il potere degustare l’emblema enogastronomico del made in Italy può sembrare banale routine, per altri è l’avverarsi di un vero e proprio desiderio.

Cosi nelle serate di domenica e lunedi a Manfredonia, accogliendo le richieste della Casa di Riposo “Stella Maris” di Siponto e della R.S.S.A. per Disabili “Il Girasole” (Polo Socio-Sanitario “Le Rondinelle”), Arnold’s Bracinoteca Manfredonia ha preparato gratuitamente e donato un centinaio di pizze cotte nel forno a legna per tutti gli ospiti delle due strutture.

Un gesto possibile grazie alla sensibilità del titolare Michele Angelilli e del suo team: Claudio, Davide, Kaba, Alessia, Tonia, Rebecca, Mario e Giuseppe.

L’iniziativa rientra nelle azioni di solidarietà “Che sia Natale in ogni casa” degli imprenditori ed operatori di “Manfredonia in Rete” a sostegno delle famiglie in difficoltà ed a supporto delle strutture di assistenza ed accoglienza. La pizza a cena è stato un momento atteso da tempo e molto emozionante per gli ospiti delle due strutture in un periodo in cui la socialità è ridotta ai minimi termini come prevenzione anti Covid-19. Un piccolo gesto riuscito a moltiplicarsi in un grande risultato di valore sociale. Si ringrazia per la collaborazione logistica l’Associazione PASER di Manfredonia.

Hanno aderito all’iniziativa benefica “Che sia Natale in ogni casa”: Gal DaunOfantino, Arnold’s, Bacco Tabacco e Venere, Bar Stella, Bianca Lancia, Caffè Aulisa, Caffè Bramanthe, Calamarando, Coppola Rossa, Gelateria Marea, Gelateria Tommasino, In Piazzetta, Le Querce di Mamre, Lido Aurora, Lido La Sirenetta, Martin Vinyl & Beer, Opificio Birraio, Osteria Boccolicchio, Panzaria, Regiohotel Manfredi, Associazione “A.M.A.”,La Locanda degli Svevi, Rocky Malatesta.