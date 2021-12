Prosegue la pulizia della zona Monticchio-C10 (Parchi)

RipuliAMO e risistemiAMO la città

Iniziati oggi da parte della squadra manutenzione del verde pubblico i lavori di pulizia, bonifica e ripristino del decoro in zona Via Santa Restituta (Mercatino giornaliero del quartiere Monticchio) – C10 (“Parchi”), in proseguimento delle azioni condotte ieri in zona Via Barletta.

Vista l’estensione dell’area e la notevole presenza di rifiuti e vegetazione incolta, i lavori proseguiranno anche nei prossimi giorni.

Gianni Rotice – Sindaco di Manfredonia, l’Assessore alla Transizione Ecologica Giuseppe Basta e l’Amministrazione comunale invitano alla collaborazione la cittadinanza nella tutela del decoro urbano e nel rispetto della vivibilità e bellezza di Manfredonia.