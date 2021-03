Prosegue la protesta pacifica e silenziosa degli LSU di Manfredonia

Riuniti nel chiostro del Comune ogni giorno alle 11 in punto, i lavoratori socialmente utili di Manfredonia restano fermi ed in silenzio per 5 minuti densi di significato.

La loro è una protesta pacifica, ma soprattutto è una preghiera rivolta alle istituzioni per vedere riconosciuto il proprio diritto alla stabilizzazione.

Un diritto che deriva non solo da un precariato lungo quasi 25 anni, ma dalla mancata osservanza di una norma che nel 2020 dava a tutti gli LSU la possibilità di essere stabilizzati.