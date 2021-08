Prorogato il limite serale delle emissioni sonore, Rotice: “Grazie alla Commissione, bene il gioco di squadra istituzionale”

Entra in vigore da oggi (venerdì 13 agosto), l’ Ordinanza n.9 firmata ieri dalla Commissione di Palazzo di Città con la quale è stato spostato di un’ora (dalle ore 24 alle 01.00) il limite per le emissioni sonore di esercizi commerciali e turistici di Manfredonia e Siponto in possesso delle dovute autorizzazioni.



Un importante risultato – che coniuga la necessità di contemperare le aspettative di ripresa economica e di svago con la garanzia delle quiete pubblica e la tutela del diritto alla salute ed al riposo dei residenti – frutto di un gioco squadra istituzionale (che ha visto l’unanime coinvolgimento del sottoscritto, del segretario cittadino di Forza Italia Avv. Ronchi, degli imprenditori locali con il fondamentale apporto del Presidente di Confcommercio Foggia Damiano Gelsomino) che segnano l’inizio di una nuova fase per Manfredonia, fatta di relazioni virtuose e costruttive.



L’Ordinanza n.9 del 12.08.2021, che armonizza le precedenti n° 17 del 13.06.2011 e n° 26 dell’11.07.2011, prevede nei giorni 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 31 agosto e 1° settembre, per gli esercizi commerciali di Manfredonia e Siponto (già autorizzati all’utilizzo di fonti sonore, nei limiti delle rispettive autorizzazioni) l’estensione dell’orario dalle ore 24.00 alle ore 01.00. Un provvedimento volto a favorire la ripresa economica delle attività commerciali gravemente colpite dalla crisi pandemica ancora in atto per un periodo di due settimane ricadenti nella seconda metà di agosto, momento clou della stagione estiva, favorendo una risposta alla ragionevole domanda di svago che proviene soprattutto dalle fasce giovanili. lI provvedimento fortemente auspicato dagli operatori del settore, contempera, oltre alla tutela del diritto alla salute ed al riposo dei residenti, il rispetto delle diverse normative, compreso quella sanitaria, particolarmente attenzione ta dagli organi competenti, per evitare ulteriore diffusione del contagio da COVID-19.

Una regolamentazione che mette Manfredonia e Siponto alla pari con le località turistiche limitrofe, dando maggiore attrattività alla città ed alle sue attività, nonché andare a contrastare le occasioni di consumo incontrollato di alcool e feste abusive, evitando che i giovani sipontini si mettano pericolosamente su strada.



Pertanto, auspico la più alta attenzione da parte dei nostri giovani al rispetto delle misure di prevenzione contro la pandemia, e mi auguro che le forze dell’ordine preposte effettuino i dovuti e necessari controlli per impedire ogni forma di illegalità, anche per il diffuso malcostume della celebrazione di eventi non autorizzati.



Ringrazio con soddisfazione, anche a nome degli imprenditori e degli operatori commerciali e turistici, la Commissione Straordinaria per l’attenzione, la disponibilità e la sensibilità dimostrata rispetto ad una situazione contingente particolarmente sentita dal tessuto socio-economico della città.



Un nuovo inizio per Manfredonia è davvero possibile, e noi lo stiamo già dimostrando. Ci interessa risolvere i problemi della città, non le schermaglie politico-elettoralistiche. Abbiamo le idee chiare e sappiamo cosa e come fare.



Ing. Gianni Rotice – candidato sindaco di Manfredonia