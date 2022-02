Proroga termini presentazione proposte Avviso povertà educativa

Approvata un’ulteriore assegnazione di 20 milioni di euro per l’Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento per la selezione di progetti socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 “Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore” – finanziato dall’Unione Europea–NextGenerationEU.

Salgono così a 50 milioni di euro le risorse complessive destinate alla Missione 5 – Componente 3 – Investimento 3 del PNRR.

Prorogati, inoltre, alle ore 12,00 del 14 marzo 2022 i termini di presentazione dei progetti che i Soggetti proponenti, pena l’inammissibilità, potranno presentare utilizzando esclusivamente il sito internet https://bandi.agenziacoesione.gov.it .

Ministro per il Sud e la Coesione territoriale