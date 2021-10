Proposte di potenziamento del trasporto ferroviaro sulla tratta Foggia-Manfredonia ai candidati sindaci

PROPOSTE DI POTENZIAMENTO DEL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA TRATTAFOGGIA – MANFREDONIA AI CANDIDATI SINDACI DI MANFREDONIA

Gentilmente vorrei proporre ai candidati sindaci delle elezioni comunali di Manfredonia di potenziare il trasporto ferroviario della tratta Foggia – Manfredonia cercando di realizzare il Progetto Treno Tram (con le previste fermate nel tratto urbano) che è stato abbandonato, cercando in tal modo di conciliare diverse esigenze. Da un lato contribuirebbe al decongestionamento del traffico stradale e all’altro lato, con l’attraversamento dei binari (previsto appunto in tale progetto) nel tratto tra il centro cittadino e Siponto, permetterebbe di collegare meglio Viale Aldo Moro/ Giuseppe Di Vittorio con il Lungomare del Sole agevolando così i residenti del Rione Croce – Di Vittorio – Siponto.

Nello stesso tempo si potrebbe utilizzare la vecchia bretella ferroviaria abbandonata lungo tutta la periferia pedemontana che collega l’ex scalo merci di Frattarolo con l’area ex Enichem oltreché per il trasporto merci intermodale con il porto industriale Alti Fondali anche come metrotramvia leggera di superficie per il trasporto passeggeri in coincidenza con i treni della Foggia – Manfredonia, istituendo varie fermate nei quartieri periferici interni (Zona Comparti, Secondo Piano di Zona, Mercato Scaloria, Parrocchia San Giuseppe, Centro Commerciale Le Clerc).

Inoltre si potrebbero eventualmente incentivare i collegamenti autobus extraurbani con le località limitrofe (Zapponeta, San Giovanni Rotondo, Macchia, Monte S.Angelo, Mattinata, Vieste) in coincidenza dal capolinea di Manfredonia oltre ad eventuali autobus del servizio urbano che collegano il centro di Manfredonia con le varie fermate periferiche interne della bretella ferroviaria come servizio intermodale anche con biglietto unico cumulativo (bus +treno). Mi auguro e spero che qualsiasi candidato sindaco vincitore che vada a Palazzo San Domenico consideri tale mia proposta, augurando buon lavoro.

FRANCESCO BRUNETTI