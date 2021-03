“Regione Puglia, Terzjus e Forum del Terzo Settore Pugliese lanciano tre proposte tecniche e chiamano a raccolta il mezzogiorno su infanzia, non autosufficienza e welfare d’accesso”.

La Regione Puglia in collaborazione con Terzjus – Osservatorio Nazionale per il Diritto del Terzo Settore, della Filantropia e dell’impresa sociale e Forum del Terzo Settore della Puglia organizzano un evento dal titolo ‘ PROPOSTE DAL SUD PER IL RECOVERY DEI LEP’ per il giorno 09 Marzo 2021 alle ore 11.15.

Nel corso dell’evento, dopo il saluto dell’Assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone e del Portavoce del Forum del Terzo Settore Pugliese Davide Giove, saranno presentate da Gianluca Budano (Welfare Manager Pubblico/Cda Terzjus) tre proposte che partono dalla consapevolezza che senza il recupero delle disuguaglianze nel Paese, prioritariamente sul versante del livello essenziale delle prestazioni (infanzia, non autosufficienza e welfare d’accesso), ogni altro investimento rischia di essere secondario e inefficace nella costruzione del benessere della popolazione.

I lavori, moderati da Luigi Bobba, Presidente di Terzjus, vedranno l’intervento del Capo di Gabinetto della Regione Puglia Claudio Stafanazzi, del Direttore del Forum Nazionale del Terzo Settore Maurizio Mumolo e del Presidente della Fondazione Con il Sud e di Impresa Sociale “Con i Bambini” Carlo Borgomeo.

All’incontro, per il relativo dibattito sono stati invitati tutti i Presidenti e Assessori Regionali al Welfare delle regioni meridionali e i Portavoce dei Forum del Terzo Settore del mezzogiorno.

L’evento è rivolto alla classe politica interessata e al mondo del Terzo Settore, ma anche alle tecnostrutture che devono elaborare per conto delle Istituzioni regionali, le proposte da rivolgere al Governo nazionale.

“Ci piacerebbe che, da sud, il nostro apporto scientifico e quello della Regione Puglia che organizza l’evento, stimoli una partecipazione coesa per coordinare interventi che facciano uscire le Regioni “svantaggiate” dalla loro condizione, a partire dal welfare” – dichiara il Presidente di Terzjus Luigi Bobba,

Tutti coloro che sono interessati all’argomento possono seguire la diretta evento al link

https://stream.lifesizecloud.com/extension/8025734/8627bd12-251e-45eb-87e7-f3da55dc36c0

inserendo il proprio nome e cognome.