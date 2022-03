Proposta per la valorizzazione della tradizione delle Bande da Giro in Puglia. Di Bari: “Patrimonio della nostra regione. Tanti gli aspetti che approfondiremo con gli attori interessati”

“Voglio ringraziare il presidente Donato Metallo e tutti i commissari della VI Commissione Cultura che stanno lavorando alla proposta di legge per la valorizzazione della tradizione delle ‘Bande da Giro’ in Puglia, che rappresentano un patrimonio inestimabile della nostra regione. Una proposta che vede uniti Regione, Comuni, Associazioni e Conservatori di Bari e Lecce, e che dovrà tenere conto di diversi aspetti, dalla formazione dei nostri giovani per non disperdere questa tradizione, al riconoscimento giuridico delle bande da giro e alla tutela dei musicisti che vi lavorano. Tematiche che abbiamo approfondito oggi in audizione e che saranno contenute nel testo su cui ci confronteremo con la Commissione una volta pronta la bozza della norma e per cui ascolteremo tutti gli attori interessati”.

Lo dichiara la consigliera delegata alle politiche culturali della Regione Puglia, Grazia Di Bari