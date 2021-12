Promuoviamo i Panettoni Artigianali, l’idea de ilsipontino in collaborazione con “TodoFood”, “ManfreChef” e “Nel cassetto della cucina”

Tra qualche giorno è Natale e tutti siamo alla ricerca del Panettone più buono da regalare o da gustare nei numerosi giorni di festa che ci attendono. Le aziende nazionali promuovono di continuo in TV i propri panettoni industriali ma come ormai consuetudine ilsipontino.net vuole promuovere gratuitamente i grandi artigiani locali che negli ultimi anni hanno migliorato le tecniche per poter offrire un prodotto sempre più buono.

IlSipontino.net in collaborazione con TodoFood, ManfreChef e Nel Cassetto della Cucina, hanno deciso di promuovere il lavoro di tanti artigiani, Quindi se sei del Gargano e della Capitanata ed hai un bar/pasticceria/laboratorio artigianale che produce panettoni, Inviaci una mail a redazione@ilsipontino.net con:

Il nome della tua attività con indirizzo e numero di telefono

Una foto del tuo panettone artigianale con una piccola descrizione

La lista sarà pubblicata su questo sito gratuitamente!