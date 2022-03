Progressisti Dem: “Amministrazione, è ora di mettersi a lavoro”

A A A….CERCASI LINEE PROGRAMMATICHE

Ci risiamo! Siamo ancora a discutere di quello che rappresenta da sempre l’incipit dell’operato di una Amministrazione, che permette di mettersi al lavoro ed attuare quello che viene comunemente definito il reticolato dei programmi da portare a compimento.

Ci avete lasciato con il fiato sospeso per 60 giorni….si si lo sappiamo che eravate nei tempi….ma oseremmo dire tempi supplementari perché all’ultimo giorno utile avete provato a tirare in rete. Peccato che non era un goal che resta nella mente, ma una scopiazzata di vecchie azioni viste e riviste. Perché? Perché senza notevoli sforzi vi siete limitati a riproporre le linee guida del programma elettorale propinate in campagna elettorale, senza null’altro aggiungere….o forse a pensarci bene si… avete aggiunto i discorsi sconclusionati a discolpa del nulla che volevate far passare per ….E’ ORA DI!

Da quei famosi 60 giorni e dalla discussione in Consiglio delle linee programmatiche, sempre quelle, sempre le stesse, sempre quelle con nulla di innovativo abbiamo aspettato con trepidante attesa i 30 giorni successivi per metterle ai voti, per avere l’occasione di manifestarne finalmente il nostro dissenso o magari, per miracolo, avere l’occasione di cambiare idea ma ahimè non ce ne avete dato modo.

Si perché nulla di tutto questo è avvenuto e quei trenta giorni sono decorsi invano, in barba alle norme dello Statuto, in barba alle consuetudini consolidate e in barba a tutti noi.

Non fateci stare in pensiero e spiegateci cosa è successo.

Vogliamo metterci al lavoro, vogliamo cominciare a concretizzare e finire di assistere ancora a propagande di ciò che sarà fatto perché volevamo ricordarvi che le elezioni le avete vinte, si tranquilli, le avete vinte da un pezzo ed è ora di mettersi al lavoro…..non lo ricordate più…. E’ ORA DI mettersi a concretizzare ma datecene la possibilità altrimenti rischiamo di assistere all’ ORA DI…andare a casa.

Comunicato a cura del gruppo consiliare progressisti Dem