Progetto Popolare Manfredonia presenta il comitato direttivo

Dopo un proficuo percorso di incontri tenuti su piattaforma on-line, nel rispetto delle normative anti-covid, si è costituito il comitato direttivo che guiderà il neonato movimento politico Progetto Popolare.

“Gli incontri fissati nei giorni scorsi hanno sancito la nascita di un gruppo di giovani e saggi ispirati ai principi democratici e della dottrina sociale della chiesa, uniti dal desiderio di partecipare attivamente alla crescita di un nuovo spazio civico e politico locale” dichiara il coordinatore dott. Giuseppe Facciorusso “il nostro movimento vuole ispirare un’azione senza avversari da abbattere, ma con l’obiettivo unico di far ripartire la nostra città”.

Il comitato direttivo è costituito da uomini e donne “liberi e forti”, proprio come auspicava l’appello di don Luigi Sturzo e impegnati nel campo dell’imprenditoria, la scuola, la cultura, il turismo, lo sport, la sanità, il volontariato e il sindacato.

C’è la necessita di cambiare passo, avanzando in discontinuità con le metodologie del passato, promuovendo e stimolando una collaborazione attiva tra cittadini e rappresentanti per accelerare la fase di crescita di Manfredonia. Per questo motivo crediamo sia necessario stabilire sinergie creando un tavolo comune di collaborazione tra le forze politiche presenti sul territorio, compatibili con i nostri valori.

Il nostro impegno sarà quello di condividere idee e scelte operando con lungimiranza e programmazione, favorendo il confronto senza barriere e pregiudizi ideologici; non tollereremo mai più atteggiamenti ed espressioni aggressive. La città ha pagato un prezzo altissimo, è quindi giunto il momento di tratteggiare un nuovo ed efficace profilo di governo locale.

Da oggi ha inizio il nostro cammino. Il comitato direttivo è aperto alle nuove adesioni di tutti coloro che vorranno impegnarsi per ricostruire un nuovo orizzonte etico–politico e sociale della nostra città, con l’entusiasmo che accompagna le nostre scelte.

E’ possibile iscriversi al seguente indirizzo mail: progettopopolaremanfredonia@gmail.com

Il Comitato Direttivo è composto da: Raffaele Basta (Geometra), Libera Maria Bottalico (Operatrice Socio Sanitaria), Alessandro Carnevale (Commerciante), Gino Castriotta (Imprenditore), Massimiliano Ciuffreda (Imprenditore nautico), Donato D’andrea (Architetto) Antonietta D’Anzeris (Insegnante), Claudio Dattoli (Imprenditore agricolo), Antonietta Giordano (Istruttrice fitness – personal trainer), Giuseppe Guerra (Impiegato Poste Italiane), Antonella Iaccarino (Insegnante), Rosa Lombardi (Sindacalista), Vittoria Maddamma (Insegnante), Nicola Mangano (Impiegato), Giuseppe Pio Prencipe (Infermiere professionale), Pasquale Prencipe (Impiegato), Rosa Prencipe (Volontaria Protezione Animali), Piero Rinaldi (Geometra), Antonio Santoro (Assistente Amministrativo Scolastico), Francesco Schiavone (Sottufficiale A.M.), Raffaele Spagnuolo (Tecnico di laboratorio), Daniele Spano (Infermiere professionale), Giuseppe Stipulante (Imprenditore – cantiere navale), Miriam Trotta (Ragioniera), Matteo Vairo (Architetto), Luigi Zinco (Amministratore condominiale). Coordinatore: dott. Giuseppe Facciorusso

“È primo canone dell’arte politica essere franco e fuggire dall’infingimento; promettere poco e mantenere quel che si è promesso.“ (cit. don Luigi Sturzo)