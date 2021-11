Progetto Popolare Manfredonia contro Giulia Fresca: “Quando le falsità diventano l’ultima spiaggia di campagne elettorali sterili”

Con rammarico dobbiamo constatare che una candidata sindaca non riuscendo a dormire bene la notte, chissà forse perché si è resa conto che la sua candidatura è stato un grande flop, si diletta a far girare sui social, video zeppi di fake news sul competitor da lei più temuto.

La chiave per la progettazione della campagna elettorale di questa coalizione è solo ed esclusivamente una. Voi penserete che sia lo studio di un programma ad hoc per la nostra città? No, sbagliato, purtroppo era copiato da quello del candidato sindaco di Savona. Allora correttezza verso i propri avversari politici? Sbagliato anche questo, dato che sputano falsità e veleno senza cognizione di causa contro i loro competitors.

Vi sveliamo noi qual è questa chiave, che loro credono sia efficace, ma che un po’ ci fa pena, ovvero lo screditamento dell’avversario attraverso fake news. Praticamente questi soggetti hanno puntato tutto sulla loro capacità di recitare fake news (o meglio leggerle e anche male) per spostare i consensi dalla loro parte. Ma davvero credono che i cittadini manfredoniani siano così sprovveduti e ingenui?

La verità è una sola, non avendo argomenti e idee politiche capaci di fare la differenza, questi pseudo politici si permettono di attaccare il nostro candidato Sindaco attraverso una vera e propria campagna di fango e di odio. E onde evitare di essere attaccati sulle loro debolezze, afflitti da complessi di inferiorità e da sindrome di Calimero (vittimismo), hanno assunto un atteggiamento aggressivo che stride con il rispetto dell’avversario politico (per il quale avevano anche firmato un accordo), che peraltro, vorremmo ricordare, sia uno dei tratti distintivi della democrazia.

Avremmo anche noi da mettere fuori tanti “si dice” sulla candidata, da farle abbassare la cresta una volta per tutte, ma la nostra forza è l’umiltà e la correttezza che contraddistinguono soprattutto il nostro candidato Sindaco, Gaetano Prencipe.

Il nostro paese ha bisogno dell’opera quotidiana di una politica responsabile che garantisca giustizia sociale e pacifica convivenza, non di atteggiamenti che alimentino l’intolleranza sociale e il disprezzo.

Chiunque creda nella democrazia, nel principio della tolleranza e nel rispetto verso l’altro, sa benissimo che può confidare nel nostro Progetto Popolare.

Il 07 novembre scegli i candidati della nostra lista, solo così potrai contribuire ad assicurare un futuro migliore alla città di Manfredonia.

Progetto Popolare Manfredonia