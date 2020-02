Distribuzione di bottigliette in acciaio certificate dal Ministero della Salute agli alunni delle classi prime della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo “Don Milani Uno – Maiorano”, in sostituzione delle bottigliette di plastica. E’ quanto farà il Rotary Club Manfredonia lunedì prossimo, 17 febbraio, alle ore 11.30, presso l’Auditorium del plesso “S. Lorenzo Maiorano”, aderendo e sostenendo il progetto “Plastic Free Waters: un mondo libero dalla plastica”.

L’iniziativa ha come obiettivo finale la soluzione del problema dell’inquinamento da plastica dei mari, dei fondali e delle coste. Obiettivo che potrà essere raggiunto tramite una puntuale sensibilizzazione dei cittadini sul problema generale dell’inquinamento globale e, in particolare, sulla riduzione delle plastiche monouso al minimo indispensabile.

Destinatari individuati, gli alunni delle scuole secondarie di primo grado, che assisteranno ad una presentazione sulle problematiche relative alla diffusa presenza di plastica nei mari del pianeta, a cura del socio rotariano Alessandro D’Onofrio, e successivamente daranno vita ad un confronto con i relatori sulla questione. A chiusura della manifestazione, saranno loro donate le borracce che potranno usare al posto delle inquinanti bottigliette di plastica.

“E’ un’occasione molto importante per i nostri alunni questa offerta dal Rotary Club Manfredonia – afferma il Dirigente scolastico dell’Istituto “Don Milani Uno-Maiorano”, Domenico Zerella Venaglia (tra l’altro Past president del Rotary Club Benevento) – per stimolare i giovani che saranno futuri cittadini consapevoli ad atteggiamenti virtuosi di sostituzione della plastica usa e getta con materiali ecosostenibili. Un piccolo inizio – conclude il Dirigente scolastico – per avviare una generale presa di coscienza. Grazie quindi agli amici rotariani sipontini per aver voluto portare qui da noi questo messaggio così importante e spero che questo evento segni l’inizio di una proficua collaborazione tra la nostra scuola ed il club di service”.

Alla manifestazione sarà inoltre presente il presidente del Rotary Club locale, Andrea Pacilli.