Progetto home care premium 2022 – Assistenza domiciliare dal 1° Luglio al 30 Giugno 2025

L’INPS (Istituto Nazionale di Previdenza Sociale) ha pubblicato il nuovo Bando “ Home Care Premium 2022” rivolto ai dipendenti e pensionati pubblici, iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali, ai loro coniugi, ai parenti di primo grado non autosufficienti( invalidità civile dal 67% – legge 104/92 art.3 comma3). Bando sul sito INPS: https://www.inps.it/Welfare/default.aspx?lastMenu=21556&iMenu=1&tb=0&fondo=0&scadenza=0&idettaglio=21&itipo=1

I beneficiari hanno diritto:

PRESTAZIONI PREVALENTI: un contributo economico, calcolato in base all’ISEE e alla gravità della persona, fino a un massimo di 850,06 mensile, finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l’assistente familiare assunto;

un contributo economico, calcolato in base all’ISEE e alla gravità della persona, fino a un massimo di 850,06 mensile, finalizzato al rimborso della spesa sostenuta per l’assistente familiare assunto; PRESTAZIONI INTEGRATIVE: erogazione di servizi accessori e aggiuntivi professionali di assistenza alla persona, svolti da O.S.S., assistenti familiari, educatori professionali, ecc…

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

La domanda di partecipazione deve essere presentata dal beneficiario, ovvero dalla persona non autosufficiente, solo ed esclusivamente tramite SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CSN (Carta Nazionale dei Servizi) oppure da altro soggetto previa compilazione dell’apposito modello di delega, e occorre essere in possesso della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE.

Il richiedente può presentare la domanda tramite:

Contact Center Integrato INPS: da rete fissa 803 164 o da cellulare 06 164 164;

da rete fissa 803 164 o da cellulare 06 164 164; Sito INPS: sezione “Portale Welfare in un click ” previa registrazione dei familiari dei dipendenti pubblici nella sezione “Accesso ai Servizi di Welfare” ;

sezione ” previa registrazione dei familiari dei dipendenti pubblici nella sezione ; SPORTELLO HCP – Ambito di Manfredonia (Comuni di Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Mattinata e Zapponeta) – Gestito dalla Soc. Coop. “ASSeL – Assistenza e Lavoro” sito alla Via Campanile, 24/26 – 71043 Manfredonia (FG) tel. 0884/090248 – 351/2095449 dal lunedì al venerdì 9:00/13:30 15:00/18:30.

La procedura per l’acquisizione della domanda è attiva dalle ore 12.00 del 01 aprile 2022 alle ore 12.00 del 30 aprile 2022.

Dopo la pubblicazione della graduatoria del 31 maggio 2022, a decorrere dal 1° luglio 2022 alle ore 12:00 e fino al 31 gennaio 2025 alle ore 12:00, sarà possibile presentare nuove domande.