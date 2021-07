Progetto di valorizzazione commerciale, agevolazioni per le attività commerciali nel centro storico. Sindaco d’Arienzo: “75% su IMU, TARI e suolo pubblico per 5 anni”. 20 luglio incontro pubblico

Con la riqualificazione di tutte le piazze del centro storico, con il “rilievo puntuale” e il regolamento per le attività commerciali l’Amministrazione comunale di Monte Sant’Angelo riporta concretamente al “centro” la questione dello sviluppo e del futuro della Città dei due Siti Unesco e lo fa partendo dalla parte storica e più pregiata da un punto di vista culturale e dalle enormi potenzialità turistico-commerciali. Con Deliberazione del Consiglio comunale n.30 dello scorso 2 luglio, infatti, è stato approvato lo schema del “Regolamento per la disciplina delle attività commerciali e artigianali nel centro storico – area di valorizzazione commerciale” che sarà illustrato pubblicamente in un incontro pubblico in programma il prossimo 20 luglio alle ore 19 presso la Biblioteca comunale.

“Abbiamo previsto agevolazioni del 75% su IMU, TARI e suolo pubblico per 5 anni per le nuove attività che intendano insediarsi e per le attività che effettuano trasferimento di sede all’interno del perimetro del Centro storico” – annuncia il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo.

Il Comune, così, definisce gli indirizzi per la riqualificazione della rete distributiva e per la rivitalizzazione del tessuto economico, sociale e culturale del Centro Storico perseguendo le seguenti finalità: incentivare lo sviluppo delle attività commerciali nel Centro storico, riconoscendolo come luogo importante e privilegiato della vita economica e sociale cittadina; favorire l’associazionismo e l’aggregazione tra le attività ivi insediate, al fine di aumentare la forza di attrazione dell’area, le professionalità presenti, ed incentivare le economie di scala; favorire la vitalità del luogo proponendo possibilità di sviluppo, incrementando gli immobili con destinazione commerciale; preservare l’ambiente storico e monumentale, anche tramite l’esclusione dal Centro di attività non idonee al contesto.

“Non c’è futuro senza tutela e valorizzazione della nostra storia, della nostra identità – spiega l’Assessore allo Sviluppo economico e al Bilancio del Comune di Monte Sant’Angelo, Generoso Rignanese, che aggiunge – “Questo regolamento, atteso da tempo immemore, rappresenta la vera chiave di volta per progettare e mettere a frutto le potenzialità del centro storico che rappresenta il cuore pulsante di Monte Sant’Angelo e del Gargano. Questa dev’essere la scintilla di una nuova epoca che, unitamente all’armonizzazione urbanistica e burocratica di un’area così importante, diventi opportunità di lavoro per i nostri concittadini e per chi ha voglia di generare economia sana sul territorio. Unitamente al progetto di valorizzazione commerciale con il regolamento per la disciplina delle attività commerciali e artigiane sono state stanziate anche risorse per il rilievo puntuale del centro storico”.

Gli fa eco il consigliere comunale Vittorio de Padova, membro del consiglio direttivo del DUC – Distretto urbano del commercio presieduto da pochi mesi dal Sindaco d’Arienzo: “Il regolamento è un documento propedeutico al Documento strategico del commercio che porteremo presto all’attenzione del Consiglio in quanto stiamo lavorando con le associazioni di categoria affinché risponda il più possibile alle esigenze delle nostre imprese”.

