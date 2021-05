Progetti di antimafia sociale: Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato

Il Comune di Manfredonia, in merito all’Avviso regionale per la presentazione di proposte progettuali nell’ambito della selezione degli interventi finalizzati a promuovere il riutilizzo sociale dei beni confiscati alla criminalità, indice un incontro pubblico telematico attraverso la piattaforma Zoom di seguito indicata per un confronto ai fini della definizione della progettualità da presentare dal Comune di Manfredonia per la prosecuzione delle iniziative riguardanti il bene confiscato alla Mafia sito in località Siponto e già in utilizzo nell’ambito delle iniziative di antimafia sociale.

Si invitano, pertanto, le locali associazioni interessate a partecipare all’incontro come di seguito indicato:

“Dal Bene confiscato al Bene riutilizzato: Strategie di comunità per uno sviluppo responsabile e sostenibile”.

Giovedì 3 giugno 2021 – Ore 12:00.

Per l’accesso all’incontro: https://zoom.us/j/95263377882?pwd=MGpsTFZkc3lWNUlPMThRdE91Uk9JQT09

La Commissione Straordinaria

(Piscitelli – Crea – Soloperto)